Eelmistel aastatel on alati tekitanud küsimusi lavastuse sisu ja vorm. Eelkõige see, kas riigi sünnipäeval eesti rahvale mõeldud kontsert peaks olema ühiskonnakriitiline ja seda korraldava teatri nägu. Või peaks etendus pakkuma meelelahutust, et unustada mured ja tuletada meelde, kui toredad ja head on tegelikult inimesed?