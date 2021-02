NÄDALA NÄGU | Toots ja Sputnik

„Ei,” kihistab punapea ja tõmbab pea õlgade vahele. „Mina ei taha. Mamma ütleb, et vaktsiin on mürk. Meie joome kodus lambiõli, mamma ajab selle priimusel kuumaks ja valab kohvitassidesse. See aitab iga häda vastu.”

„Võib-olla süstiks Tali pruudile natuke Sputnikut kintsu?” ütleb ta viimaks ja hakkabki juba, süstal käes, sinnapoole liikuma, kus tüdrukud nagu lambakari puntras koos seisavad. Algab vali kiljumine, ent näost kahvatu Arno Tali tõuseb püsti ja peab erutusest kogeledes kõne, milles ta toonitab, et usaldusväärsed vaktsiinid on Pfizer, Moderna ja AstraZeneca, aga Sputniku tõhususe kohta valitsevad suured kahtlused. Toots tüdib sellest kisast ja läheb hoopis õue, uudishimulik poistekari truult sabas.

Kohe ilmub nähtavale ka hääle peremees ise. See on kirikumõisa rentnik, ihualasti, Tootsi süstal tagumikus kõlkumas. Ta on viha pärast näost punane nagu liiasti põletatud telliskivi ja kaks sinist soont otsaesisel on kaugele näha.