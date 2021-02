RAAMATUBLOGI: Maailma avastamise ajalugu, mille üks maamärke on Thule ehk Saaremaa

Aga see selleks. „Maailmateater” on maailma avastamise lugu. Ptolemaios näitas näiteks ilma märksa suuremana kui toona arvati, aga ikka oli see tegelikkusega võrreldes õige kitsuke.

Herodotus kuulutas 5. sajandil enne Kristust: „Maailm oli jagatud kolmeks osaks. Lõunast ja läänest kuni Vahemereni ulatuvat osa nimetatakse Aafrikaks, selle kaugeim osa on päikese tõttu nii kuum, et seal kõrvetab. Mandri teine osa ulatub läänest ja põhjast merre, seda nimetatakse Euroopaks või Eneaks ning põhjaosa on nii külm, et seal rohtu ei kasva ja keegi ei saa seal elada. Põhja pool üle ida kaugel lõunas asub Aasia; selles maailma osas on kõik, mis on kaunis ja ilus, ja niidud, kus maa annab saaki, kulda ja kalliskive; seal on ka maailma keskpunkt.”