Enne lendu negatiivse ja pärast lendu positiivse koroonaproovi andnud Deutsche Welle ajakirjanik väljendas kahtlust: kas pole võimalik, et pandeemiat naeruvääristavas Tansaanias annavadki kõik turistid negatiivse proovi?

Riigis on olukord nii käest, et maailma terviseorganisatsioon (WHO) pöördus eraldi Tansaania võimude poole ja palus neil ruttu probleemiga tegelema hakata.