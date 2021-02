Macroni partei uus seisukoht: Le Pen on moslemite vastu liiga leebe

Peagi võetakse Prantsusmaal vastu uus separatismiseadus, mis karmistab riigi kontrolli religiooni üle ja piirab veelgi ususümbolite, näiteks pearättide kandmise õigust. Ehkki islamit eelnõus ei mainita, kaebavad moslemid, et seadus on suunatud eelkõige nende vastu. Samal ajal näitavad valitsusliikmete sõnavõtud, et president Emmanuel Macroni partei on võtnud nõuks parempopulistliku Rahvusrinde valijaid endale meelitada. Siseminister Gérald Darmanin süüdistab Rahvusrinde juhti Marine Le Peni koguni liigses leebuses islami vastu! Põhjuseid võib otsida järgmise aasta presidendivalimistest, kus Le Peni ja Macroni toetus tõotab tulla tasavägine. Kriitikud aga hoiatavad, et Macron riskib parempopuliste peibutades kaotada oma senised valijad ja sillutab niimoodi teed Le Peni võidule.