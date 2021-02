KULTUURIBIIIT | Laulja ja helilooja Anett Tamme playlist

Theo Bleckmann - I Remember You Theo Bleckmann'i 2001. aasta albumit "Origami" soovitas mulle TamTam'i duokaaslane Karl Tammaru. Plaadil esitatav jazzistandard "I Remember You" on kavalalt ja ootamatult lahendatud ning lõpp kisub isegi psühhedeelia poole. Kaasaegse jazzi mitmekülgsesse värvispektrisse annab albumil olulise panuse ka helilooja ja kitarrist Ben Monder.

Chick Corea - Leprechaun's Dream Kahjuks hiljuti meie seast lahkunud jazzi suurkuju Chick Corea kõik plaadid on väärt kuulamist ja imetlemist. 1976. aasta album "The Leprechaun", millelt pärineb Grammy pälvinud teos "Leprechaun's Dream", on üks leidudest, millesse mõnuga süvenenud olen. Chick Corea kompositsioonides ja arranžeeringutes on olemas kõik värvid ja vigurid, mida mu kõrv kuulda ihkab.

Hiatus Kaiyote - Building A Ladder Hiatus Kaiyote ja jazz-funk oli mu gümnaasiumiõpingute-aegne suurim muusikaline avastus. Hiatus Kaiyote jazz-funk ja neo-soul on magusaid nüansse täis. Kuulasin nende plaate toona hommikust õhtuni, fännasin, võtsin lemmiklood maha ja õppisin selgeks. Kindlasti on Hiatus Kaiyote süüdi, et ma oma bändi Alfa Collective kokku panin!

Anett Tamm on laulja ja helilooja, kes on seni oma põnevamad mõttevälgatused seadnud ansamblile Alfa Collective ning andnud välja debüütalbumi "Canvas" (2018). Alates 2019. aastast tegutseb Anett lauljana ka ansamblis The Nonconceptual Art Club. Anett on lõpetanud Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli laulu erialal ning hetkel õpib ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 3. kursusel Kadri Voorandi käe all jazzlaulu.

Alfa Collective - Align

Minu bändi Alfa Collective käesoleva aasta jaanuaris ilmunud singel, mille abil olen paljud tühised mured peast visanud ja kehast välja tantsinud. Soovitan järgi proovida!

Strongboi - Honey Thighs

Strongboi on indie-jazz lauljatari Alice Phoebe Lou lõbus kõrvalprojekt. Retro-sündid, trummimasin, mesised vokaalid, humoorikad tekstid ja paras doos lapsikust on suurepärane hea-tuju-kombo. Strongboi ei võta end liiga tõsiselt ja teeb seda, mis pähe tuleb, ja see mulle meeldib.

Mingo Rajandi Quintet - Sirelid

Mingo on üdini lahe helilooja, muusik ja inimene. Iga tema veetud muusikaline projekt on värske, põnev ja originaalne. Viimaste aastate üks suurimaid kontserdielamusi mu jaoks oli "Jazzkaar 30 avakontsert: Erkki-Sven Tüür ja Lepo Sumera rewrite", kus tulid esitusele Kirke Karja ja Mingo Rajandi rekompositsioonid. Oma kvintetti on Mingo valinud muidugi tipp-topp muusikud. Samuti pean lisama, et ma ei väsi Liisi häälest vist mitte kunagi ära, võiksin aina kuulata ja kuulata!

"Sirelid" on leitav Spotify's.

Elifantree - Sweden: Gold Dust

Eksperimentaalset muusikat viljelev koosseis, kelle juured on jazzis kuid looming žanriliste piirideta. Naudin minimalismi ja eklektilika, improvisatsiooni ja struktureerituse kontraste nende muusikas. "Sweden: Gold Dust" on teine singel koosseisu peatselt ilmuvalt seitsmendalt albumilt.

Solange - Way To The Show

Solange on mu lemmik R&B artist olnud tükk aega. Hindan seda, et ta kirjutab oma muusika erinevalt paljudest selle žanri artistidest ise ning julgeb harmooniatega 3-4 akordist kaugemale triivida. Samuti pakub produktsioon alati midagi uut ja üllatavat.

SALOMEA - Letter No.1

Lahe Saksamaa noortest jazzmuusikutest koosnev bänd, kelle uuem muusika küll juba alternatiivse hip hopi poole suundub. Head rajud rütmid, tekstid ja soundid. Tahaksin väga neid ühel päeval live's näha!

Edu Lobo - Cidade Nova

Brasiilia laulja, kitarristi ja helilooja Edu Lobo pehme hääle saatel on tore unistada kõigest heast. Ainult kitarr ja hääl - rohkemat polegi sageli vaja.

