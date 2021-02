Adik Levin: Euroopa Liit on vaktsineerimispoliitikaga täielikult ämbrisse astunud, kannatame ka meie

Ma ei ole poliitik, olen arst. Mu hing valutab, kui küüniline võib olla poliitika. Teine ja minu arust kuritegelik kokkulepe Euroopa Liidus on see, et liikmesriikidel tuleb distantseeruda nii Hiina kui Venemaa vaktsiinidest. Seetõttu liigubki mõlema vaktsiinidele loa andmine nii aeglaselt. Riigimehelikult on käitunud vaid Euroopa Liidu nn paha poiss ehk Ungari Peaminister härra Viktor Orban. Oma intervjuus ütles ta, et poliitika poliitikaks, kuid kõige tähtsam on minu riigi kodanikke elu ja tervis.