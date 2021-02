FAKTIKONTROLL | Kas Arnold Rüütel räägib tõtt väites, et Eesti sotsiaalkaitse kulutused on EL-i keskmisest oluliselt madalamad?

13. veebruaril pidas president ja EKRE auesimees Arnold Rüütel kõne EKRE volikogu koosolekul Türil. Kõnes tegi ta järgneva avalduse, et illustreerida üliavatud majandusmudeli kahjusid: "Eesti panustab sotsiaalkaitse kuludesse 13% SKP-st, see on tervelt 6% väiksem Euroopa Liidu keskmisest."

Selleks, et võrrelda sotsiaalkaitse kulutusi mõõdetakse kulutuste suurust protsentuaalselt riigi SKP-st. Arnold Rüütli statistika vastab tõele eeldusel, et vaadatakse ainult valitsuse sotsiaalkaitse kulutusi. Need on kulutused, mille eest riik toetab erinevaid ühiskonnagruppe läbi sotsiaalkindlustus süsteemide ja katab süsteemide administratsioonikulud. Valitsuse sotsiaalkaitse kulutused on defineeritud ka ESA (European System of Accounts) 2010 paragrahvis 8.100. 2018 kulutas Eesti sotsiaalhoolekandele täpselt 13% ja Euroopa Liidu liikmesriigid keskmiselt 19,2% oma SKP-st ehk EL-i keskmine oli 6,2 protsendipunkti kõrgem.

Samas, kui vaadata riikide sotsiaalkaitse kogukulutusi, on Euroopa Liidu ja Eesti vahel haigutav vahe veelgi suurem. Kogukulutuste hulka kuuluvad kõik kulud, mille eesmärk on vähendada elanikkonna finantskoormust ning lisaks valitsuse poolt tehtud kulutustele kuuluvad siia ka tööandjate tehtud kulutused. Oma SKP-st panustas Eesti 16,1% sotsiaalkaitsesse, kuid Euroopa Liidu keskmine oli 26,7%. Seega on nende kahe vahe 10,6%.

