10 lugu nädalavahetuseks: kas Mailis Reps läheb ajalukku moosivargana, Evelin Ilvese avameelne pihtimus, vapustav meditsiini ime

Hüvasti, Kadriorg ja Stenbocki maja! Kas Mailis Reps läheb ajalukku moosivargana?

Mailis Repsi poliitilist nekroloogi on veel vara kirjutada, kuid üks on kindel: presidendikandidaati ega Keskerakonna juhti temast ei saa. Kriminaalkorras süüdimõistmise korral on tema poliitiline karjäär läbi, sest ta heidetakse automaatselt erakonnast välja.

Aino Pervik: sügav lõhe eesti rahva vahel teeb mulle väga muret

Armastatud lastekirjanik loodab, et ehk leiab uus sugupõlv kunagi ühise keele. Praegu on 88-aastane kirjanik säravaimas loomingulises vormis: äsja ilmunud „Miniatuure mälupõhjast" rõõmustab oma avaruse ja sõnatäpsusega täiskasvanud lugejaid, kes on tema raamatute najal üles kasvanu.

Eeva ja Martin Helme on elanud ka hirmus: kui ikka otseselt lubatakse Martini pea lõhki lüüa või muul moel temalt elu võtta, siis peab reageerima

EKRE esimees Martin Helme ja ta abikaasa Eeva Helme räägivad Kroonikale esimest korda oma suhtest, võlakoorma kaasa toonud baariärist, ähvardustest ja viie lapse kasvatamisest.

Uus „dopinguraamat" tekitab paksu verd. Miks on suusatajate kõrval peatükid ka Noolest, Kanterist ja kolmikõdedest Luikedest?

Kuna Paavo Kanguri raamatu pealkiri on „Tippsport ja dopingukindralid", kaanel on EPO pudel ja lehekülgede päist kaunistab sõna „spordimaffia", avab lugeja raamatu eelootusega, et tegu on Eesti spordi dopingulugude ülevaatega. Seetõttu võib olla päris ootamatu, et esimene peatükk räägib hoopis Erki Noolest.

SUUR PAKENDIPETTUS | Inimestele on aastaid valetatud. Kadunud on tuhandeid tonne, saamata maksumiljonid

Aastaid on valetatud tavalistele inimestele, kes hoolega pesevad ja sorteerivad oma karpe-pudeleid. Blufitakse statistikat, hiilitakse mööda maksudest ja valetatakse Euroopa Liidule.

Kurbmängu lõppvaatus. Kuuelapseline pere kaotab võlgade tõttu kodu