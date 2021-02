Restoranid, kinod, teatrid on suletud. Poed on kinni kell 20st ja komandanditund 22st kuni 6ni hommikul. Karmide meetmetega silma paistvas Belgias on muuseumid ometi avatud ning seda põhjendatult. Seda kummastavam näib Eesti valitsuse otsus need kinni panna, aga jätta kaubanduskeskused avatuks.