Pidev ebamäärasus ja ohutunne kurnavad nii füüsiliselt kui vaimselt. Loodan, et saame jõudu teadmisest, et oleme COVID-19 maratoni lõpusirge alguses. Meil tuleb ühiskonna ja riigina veel mõnda aega pingutada, et tervisesüsteem peaks vastu, kuni meil on arvestatav osa elanikkonnast ja eeskätt riskirühma kuuluvad inimesed vaktsineeritud. Jõuame selleni aprillikuu lõpuks.