Eesti riik on kokku leppinud olmejäätmete ringlussevõtu Euroopa Liidu sihtarvu täitmises, mis aastaks 2025 peab olema vähemalt 55%. Meie oleme hetkel kahjuks alles 30% peal ja seda juba pea viimased kümme aastat.

Seaduses näpuga järge ajades saab muidugi väita, et Eestis korraldab jäätmehooldust kohalik omavalitsus, sealhulgas vastutab jäätmehoolduse eest ja arendab seda, ning tegeleb vastavasisulise jäätmenõustamise ja info levitamisega. Ilusad sõnad, aga tegelikult tähendab see kõik põhimõtteliselt lihtsalt segaolme jäätmete kokku kogumist ja ära tassimist.