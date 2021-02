Riina Solman: otsus maakirikud sulgeda on asjatundmatu ja viitab valitsuse ignorantsusele

Küsin konkreetselt: mis tulemuse peaks sisuliselt kirikute päevapealt sulgemine tooma? Palun arvude keeles! Veelgi enam: milliseid positiivseid tagajärgi Vabariigi Valitsus siit loodab? Kas negatiivsete tagajärgedega on arvestatud? Kas valitsust üldse enne otsustamist üritas nendele küsimustele vastust leida või tehti lihtsalt prauhti ära?

Mis mõte oli pisikeste maakirikute sulgemisel, kus kohal käib kuni kümme memme, keda tühjas kirikus on väga lihtne hajutatult istuma paigutada? Või ei olnudki mõtet, sest maainimeste toimetamised ei tule lihtsalt pähe, tühja kah, meil siin Tallinnas ja Toompeal on palju tähtsamaid asju, kui inimtühjaks jäävad äärealad?