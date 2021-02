Teise pensionisambasse kogujaid on juba aastaid eri moodi koheldud ja diskrimineeritud

Kõik on ostnud poest piima. Eriti tore, kui piim on parasjagu soodushinnaga. Ostad kohe kaks pakki ühe euro eest ja soovitad naabrinaisel ka hea hinnaga piima haarata.

Mida kostaks ostja, kui leiaks kuu lõpus pangaväljavõtet uurides, et piima eest on arvelt ikkagi võetud täishind, kaks eurot? Ta saaks arvatavasti pahaseks, eriti kui kuuleks, et naabril polnud probleemi, sai ühe euro eest kaks pakki, nagu lubatud.

Küllap ahhetaks piimaostja veel rohkem, kui pangast põhjendataks kaheeurost hinda tõsiasjaga, et ostjate rohkuse tõttu ei jõutud kõigi piimapakkide eest kohe maksta ja kui arveldamisjärjekord temani jõudis, nõudis pood juba täishinda. Kampaania oli läbi, mis teha, elage üle!

Kõlab absurdse, võimatu näitena, aga just nii nihverdatakse kogu aeg vähemalt poole miljoni Eesti inimesega, kes on ühinenud teise pensionisambaga ja teevad igal kuul sinna palgast arvutatava 2% sissemakse. See on kestnud nähtavasti teise pensionisamba aegade algusest ja kellelegi pole pähe tulnud süsteemi remontida, sest selle kohta üksikasju avalikult ei jagata.