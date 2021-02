Tallinn lammutab peagi kümneid lasteaedu

Tallinna linnal on alla kümne aasta, et viia sadakond lasteaeda tänapäevaste tervisekaitsenõuetega vastavusse. Tingimused, millele lasteaiad 2030. aastaks vastama peavad, pole just ülemäära luksuslikud. Näiteks peab selleks ajaks olema igas rühmas iga lapse kohta neli ruutmeetrit pinda. Praegu on lapsed paljudes lasteaiarühmades märksa tihedamalt.

Seetõttu ootab lasteaedu suurem ehituslaine. Paljude tüüplasteaedade hooned lammutatakse, sest vanu hooneid pole mõttekas uuendada.