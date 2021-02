„Naftaga verd maha ei pese.” USA nimetab Saudi Araabia printsi mõrvariks, kuid hoidub teda karistamast

USA luureagentuuride seni salastatud olnud ja äsja avalikustatud raport kinnitab lõplikult, et Washington Posti ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrva kiitis 2018. aastal heaks Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman. Sellegipoolest hoidub president Joe Biden tulevast kuningat finantssanktsioonidega või muud moodi karistamast. Kuuldavasti tekitab see Saudi Araabia valitsuses kergendustunnet. Välisministeerium ütles pressiteates, et riik lükkab raportis esitatud väited kategooriliselt tagasi. Siiski on näha, et kahe riigi suhted on Donald Trumpi ametiajaga võrreldes muutunud.

Peale raporti avaldamise astus Bideni administratsioon teisigi samme ja kuulutas välja nn Khashoggi meetmed. See tähendab viisakeeldu isikutele, kes välisvalitsuse korraldusel ajakirjanikke, aktiviste ja dissidente kimbutavad, jälitavad ja ähvardavad. Samuti kuulutas rahandusministeerium välja uued sanktsioonid mõrva korraldanud Ahmad Hassan Mohammed al-Asirile ja talle allunud agentidele.