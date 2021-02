Ettevõtja vastus Kaja Kallase üleskutsele jääda koju: sa viibutad näpuga, aga jätad tublid Eesti inimesed raskel ajal hätta. Unusta eelarvetasakaal!

Hea peaminister, sinu jutus on palju erinevaid jutupunkte ja aspekte, kuid sa oled oma üleskutses minu, minu kolleegide ja valdkonna ettevõtjate poole pöördumisel unustanud mündi teise poole. Oled ära unustanud, et nn poolavatud ühiskonnas peavad siiski teatud valdkonna inimesed minema kodust tööle. Nad ei saa teha kaugtööd ega töö eripärast lähtuvalt hoida eemale teistest inimestest eemale. Meie sissetulek sõltub just vastupidisest olukorrast, kus me kohtume paljude inimestega, oleme füüsiliselt töökohtades tööl. Ja me ei tee seda mitte sellepärast, et me oleme vastutustundetud, et me ajame kiusu või ei taha mõista kaasnevaid riski nii haigestumise kui karistuste näol. Sellel on aga väga lihtne ja inimlik põhjus. Sellest sõltub meie sissetulek.