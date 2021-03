ARVUSTUS | „Isa”. Valus ja vajalik film vanadusest

Kui „Theatrumis” tegi nimirollis suurepärase esituse Lembit Peterson, siis Zelleri lavastuses astub peategelase kingadesse tõeline elav legend, viiekordne Oscari-nominent ja „Voonakeste vaikimise” eest ka kuldmehe võitnud Anthony Hopkins.

Hopkins olla Zelleril mõttes juba filmiversiooni plaanima asudes, mistõttu saigi peategelane nimetatud algusest peale Anthonyks. Naljatlevalt võikski „Isa” nimetada Hannibal Lecteri põduramateks päevadeks, aga Hopkinsi valik on seda märgilisem, et 83-aastane näitleja on muutunud ametikaaslaste seas legendaarseks oma hiilgava tekstimäluga. Siin tuleb tal vastupidi rinda pista mälu kaoga tegelasena, kelle maailmataju hakib nagu tolmune CD-plaat muusikakeskuse laserkiire all.