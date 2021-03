Kadri Paas: Eesti maksku Pfizerile 25-30 eurot vaktsiinidoosi eest nagu Iisrael - kokku tuleb odavam

Austet Kaja Kallas ja Tanel Kiik. Ehk teeksite Eesti mõtlevale elanikkonnale teene ja helistaksite algaval nädalal, esmaspäeva hommikul esimese asjana Pfizeri tegevjuhile Albert Bourlale? Paluge temalt, et Pfizer müüks Eestile üks miljon vaktsiinidoosi (varuks samuti).

Öelge, et Eesti oleks nõus maksma 25-30 eurot doosi eest – Iisrael maksis ligikaudu sama palju ja said kohe -, pakuksite tootjale anonüümseid haigestumis- ja vaktsineerimisandmeid ning lepiksite kokku, millal vaktsiin Eestisse jõuab. Eero Raun aitab teid kindlasti numbri leidmisega, kui tekib raskusi.

Tundub suur summa? Vastupidi, ettevõtjatele tekitatud kahju, mille hüvitamismeetodeid te praegu ummisjalu välja mõtlete, on kindlasti suurem. Meie kõigi vaimsele tervisele tekitatud kahju on hoopistükkis hindamatu väärtusega või mõõdetav uute psühhiaatriliste ravijuhtudena pikema aja vältel (ei tahaks suitsiide nimetada, kuid just need on kõige kurvem tulemus üksinduses luku taga istumisel).