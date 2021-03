Djomuškin ütles RIA Novostile, et Pokrovi kolooniat ehk IK-2 peetakse Venemaa kõige karmimaks kolooniaks ja seda teavad pea kõik süüdimõistetud. Djomuškin kandis karistust koloonia eriblokis. Talle määrati 2,5-aastane vanglakaristus ekstremismi eest. Vabanes ta ennetähtaegselt 2019. aasta veebruaris Vladimiri oblasti Petuški kohtu otsusega ekstremismiparagrahvi osalise dekriminaliseerimise tõttu.

„On mõned kohad, kuhu Venemaal sattuda ei tohi. Lisaks Karjalale, Krasnojarskile ja Omskile <...> on ainult üks koloonia, see on Vladimiri oma. <...> Seal on väga keerulised vangishoidmise tingimused,” lausus Djomuškin.