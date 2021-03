Kunstiühingud: meid koheldakse põhjendamatult ebavõrdselt, kultuuri sulgemisega üksi viiruse levikut ei takista

Avaldame pöördumise täismahus:

Kunstiinstitutsioonide avalik pöördumine

Lugupeetud peaminister Kaja Kallas, kultuuriminister Anneli Ott, Vabariigi Valitsus

Kunstiinstitutsioonid pöörduvad teie poole seoses 26.02.2021 kinnitatud koroonaviiruse tõrjumiseks kehtestatud piirangutega kunstiasutustele. Leiame, et piirangute kehtestamisel ei ole valitsus arvesse võtnud kunstiasutuste poolt juba eelmise aasta kevadest alates kasutusele võetud meetmeid viiruse tõkestamisel ja meie panust visuaalkultuuri hoidmisel.

Tunnetame, et meile on riigi poolt osaks saanud põhjendamatu ebavõrdne kohtlemine tingimustes, kus panustame igapäevaselt koos ülejäänud ühiskonnaga võitlusesse viirusega, omame toetavat rolli ühiskonna vaimse tasakaalu säilitamisel ja suhtume enda töövaldkonda ning olukorda riigis ja maailmas suure vastutustundega. Järgime oma tegevuses põhiseaduses sätestatut ja usume, et riik tunnetab vastutust kultuuri säilimisel läbi aegade ning järgib põhimõtet, et kelleltki ei tohi võtta tööd ega sissetulekut ilma piisava põhjenduseta.

Kultuur ei tohiks olla riigile meelelahutusega võrdsustatud kõrvaltegevus, mida on kõige odavam sulgeda. Kultuur on demokraatliku ühiskonna põhimõtteid edasikandev ning väärtustav valdkond. Neljapäevane valitsuse otsus kannab kahetsusväärselt laiemalt sõnumit suhtumisest kultuurivaldkonda ja selle väärtustamisse kuivõrd väärtushinnangute kaalumisel jäi kultuur riigi silmis võrreldes majandusega kaotajaks, vaatamata sellele, et kultuur annab läbi erinevate tegevuste ja loomemajanduse kaudu märkimisväärse panuse majandusse. Kultuurivaldkonna tervikuna sulgemine on arusaamatu ja põhjendamatu. Iga piirang peab kandma viirusetõrje eesmärki ning arvestama konkreetse tegevuse eripäradega – pelk tegutsemine ühes või teises valdkonnas ei tohiks olla piirangu seadmise üldiseks eelduseks.