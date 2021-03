Teistmoodi kalender Tallinna kirjaliku esmamainimise 485. aastapäevaks

Seda kõike on selgitatud ka Liivranna essees, mis on kalendri siseküljel. Kalender sisaldab 13 litotehnikas Tallinna vaadet, autoreiks 19. sajandi tuntud baltisaksa graafikud Lorenz Heinrich Petersen, Theodor Gehlhaar ja Friedrich Nikolai Russow. Põnevaks teeb asja see, et kõik lehed on pärit raamatukogu kogust. 2021 aasta kalendriga on tehtud kõvasti sisulist tööd ning koostaja on suutnud tuvastada kahe raamatukogu baltika osakonna senini autorita arvele võetud baltisaksa graafilist lehte konkreetsetele kunstnikele - Isidore Laurent Deroy „Tallinna vaade suhkruvabrikuga“ (1832-1833) (detsembrikuu pilt) ning Wilhelm Riefstahl „Tallinna vaade“ (1858) (kalendri kaanepilt).

Harry Liivrand on tuntud germanofiil, kel on oma soft spot baltisaksa kultuuri suhtes. Sellepärast on kaks viimast kalendrit olnud nii eesti kui ka saksa keeles (varasemad eesti ja inglise keeles), et rõhutada baltika kogude saksakeele kesksust ja rahvusvahelist koostööd eelkõige saksakeelsete maadega. Ka on Liivrand juba aastaid vedanud August von Kotzebue konverentsi korraldamist, mis toimub vaheldumisi Tallinnas ja Berliinis.