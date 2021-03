JUHTKIRI | Ettevõtjatele toetust, immuunsetele vabadust

Mullu langes Eesti majandus 2,9%, mis on Euroopas tubli tulemus. Näiteks Saksamaa majandus langes 4,9% ja Hispaania majandus 11,0%. Majanduse vastupidamises on oma osa eelmise aasta teise poole vähestel koroonapiirangutel. Aga sellelgi, et eelmine valitsus toetas mullu kevadel majandust jõuliselt ja enim pihta saanud sektorite ettevõtjad ei hävinud vahepeal.