Kustunud STAR, lahenduseta omastehooldus, kehvad oskused. OECD uuris Eesti tööturu kitsaskohti

Värske OECD raport Eesti aktiivsete tööturumeetmete parandamise võimalustest toob esile, et töö asjus haavatavate ehk tööturuga vähe seotud inimeste suurim takistus on ikkagi oskused. Ja nende parandamise nimel pole pääsu inimeste täiendus- või ümberkoolitusest. Vastuseks küsimusele, mis riigist võiks leida kõige paremini läbi mõeldud haridus- ja hilisema koolitussüsteemi näiteid, nimetas OECD töö- ja sotsiaalvaldkonna peadirektor Stefano Scarpetta Saksamaad.

„Kõik EL-i riigid maadlevad samade probleemidega kui Eesti. Tööturg on silmitsi digiteerimisega, globaliseerumisega ja rahvastiku vananemisega. Selles kontekstis on vaja koolitada noori nende töökohtade tarvis, mis on juba tekkinud või tekivad edaspidi. Aga on vaja ka investeerida neisse, kes on tööturul ja töö kaotanud või kellel on see risk,” selgitas ta.

„Euroopas on heaks näiteks Saksamaa, mis on säilitanud kahetise haridussüsteemi, kus noored saavad kas akadeemilisema hariduse või tehnilisema kutsehariduse. Mõlemad hõlbustavad tööturule pääsu ja tänu sellele on noorte tööpuuduse näitaja Saksamaal ühekohaline suhtarv,” iseloomustas Scarpetta.

„Teine näide on samuti Saksamaalt ja puudutab täiskasvanuharidust. Saksamaal on süsteem 45-aastaste ja vanemate jaoks, kes vajavad koolitust töökoha vahetamiseks. Hinnatakse inimese oskusi ja selle järgi pakutakse koolitust,” rääkis OECD kõrge ametnik Scarpetta. Ta lisas, et Saksamaal on nn teise võimaluse programm ka noorematele, kelle haridus on muutunud vähem kasulikuks ja vajaks täiendust.

„Näiteid on palju. Prantsusmaal liigutakse praegu nn isikliku koolituskonto poole. See tähendab, et igal inimesel on oma konto vahenditega, mida saab endasse investeerida. Seega ei käi koolitamine enam tööandja kaudu. Ent siingi peab jälgima, et see jõuaks ka väiksemate oskustega inimesteni, kes suhtuvad mõnikord enda koolitamisse natuke tagasihoidlikult.”