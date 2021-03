Vähemalt hüljestel läheb sel talvel hästi

Eesti on Läänemere hüljeste jaoks popp poegimiskoht. Naaberriikidest kohale ujuvatel imetajatel on sel aastal vedanud: tänu hiljutisele pakasele on meri osaliselt jääs ja pojad saab rahus ilmale tuua.