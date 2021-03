Muuseumijuhid: kas kultuuriasutuste sulgemine oli päriselt vajalik või lihtsalt odavam? Ilmne, et jäime kaupmeeste lobile alla

Ka Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme sõnul on raske uskuda, et kultuurivaldkonna asutuste sulgemine praeguses väga halvas olukorras midagi muudaks: „Piirangutest kui võimsast argumendist oli enne eelmise neljapäeva otsust palju juttu, ja lõpuks maandus ikkagi kõik kontsertsaalide, muuseumid ja kirikute sulgemisele. Ebaadekvaatne, kas pole? Või lihtsalt odavam?”

Muuseumite sulgemine on Helme hinnangul strateegiliselt äärmiselt halb otsus, ennekõike seetõttu, et juba praegu on paljud osa- ja mittetulundusühingud sulgemise äärel ning piirangute tõttu ära jäänud üritustele võib järgneda pankrotilaine. „Ohus on seni üsna hästi toiminud kultuuri ökosüsteem, mille taastamine võtab aega aastaid ja ühtlasi palju raha. Rääkimata sellest, et kultuurivaldkond on ka majanduslikult oluline ning on seotud väga paljude firmadega,” lisas ta.

Jäädi ärisektori lobile alla

Enamik Eesti muuseume on tänaseks sihtasutused, mis tähendab, et suur osa eelarvest tuleb teenitud omatulust. Suurematel muuseumidel ulatub see pea pooleni. Kui seda tulu pole, siis ei saa planeerida järgmiseid näitusi, trükiseid, üritusi. Ka osa palgafondist tuleb omatulust. Helme usub, et tänu eelmisel aastal saadud lisatoetustele on muuseumid hakkama saanud sellega, et lõpetasid 2020. aasta tavatasemel. Mis saab aga sel aastal, ei oska ta prognoosida.

Arhitektuurimuuseumi sõnul on kultuuriasutused sisuliselt jäänud kaupmeeste lobi ohvriks. „Tunda on, et ärisektor ja kaubanduskeskuste omanikud tegid tugevat lobitööd, et nemad lahti jääksid,” märkis ta. „Kultuurisektoris ei olnud ühist rinnet ja kokkuleppeid, samas piirangud, maskikohustus, kätepuhastus, vahemaahoidmine ja ventilatsioon olid kõikjal reguleeritud ja nende täitmine jälgitud. Kahjuks jäi mulje, et kultuuriministril jäi argumente väheseks.”