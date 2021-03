Tiina Lokk: PÖFF-i veebikino on vaid üks meie paljudest veebiprojektidest

Ajal, mil kinod on koroonapandeemia tõttu suletud ja võivad suletuks jääda veel mõneks ajaks, asutas Pimedate Ööde filmifestival aastaringse veebiplatvormi, kus sel nädalal toimub Naiste Ööde filmifestival. Alates 9. märtsist saab veebikinos vaadata ka kolme linateost 2020. aasta PÖFF-i kavast.

PÖFF-i juht Tiina Lokk, kuidas tekkis mõte hoida käigus aastaringset platvormi?Kui koroonaviirus aasta tagasi meie elu halvas, tuli käigu pealt ümber orienteeruda. HÕFF kolis rekordiliselt kiiresti veebi oli maailmas esimesi omasuguseid, kes seda tegi, Tartuffi ajal katsetasime juba PÖFF-i formaati ehk hübriidfestivali. Kevadel oli selge, et tõenäoliselt toimub ka PÖFF osaliselt või tervikuna veebis. Tegime otsuse, et festivali nui neljaks ära ei jäta, ja hakkasimegi üles ehitama oma veebisüsteemi – ja mitte ainult filmide näitamiseks, vaid ka kogu meie filmitööstusürituse Industry@Tallinn & Baltic Event veebi üleviimiseks, kui peaks vajadus tekkima. Saime hea kooli ja arendasime välja vastava võime – väike eelarve sunnib leidlik olema ja kastist välja mõtlema.