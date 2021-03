PÄEVA TEEMA | Allar Jõks: ei maksa unustada, et õigus tervise kaitsele ei ole Eesti põhiseaduses absoluutne põhiõigus

Mida ütlevad meile arvud 2,9 ja 2? Mullu oli Eesti majanduslangus 2,9% ja Eesti on kroonviiruse nakatumisnäitajate poolest Euroopas teisel kohal. Esmapilgul vastuolulised arvud on tegelikult ühe mündi kaks poolt: kroonviiruse kitsendused ja nende mõju majandusele.

Otsida õiget tasakaalu inimeste ja majanduse tervise vahel on kahtlemata valitsuse kõige keerulisem ülesanne. Eriti olukorras, kus valjusti nõutakse kõige karmimaid piiranguid ja valitsusele antakse hinnanguid igahommikuste kroonviiruse tulemuste valguses.

Nii nagu ettevõtluspiiranguid tuleks pehmendada riigiabiga, peaks ka inimeste vabaduste piiramisega kaasnema riigipoolne läbimõeldud ja tõhus kaitsetöö. Selle asemel et karistustega ähvardada, peaks valitsus tekitama usu, et maikuuks on kõik soovijad vaktsineeritud.