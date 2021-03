Pöördumine: enne koroonakriisi õitsenud kodumaine filmitööstus ähvardab kokku kukkuda

Pandeemia puhkedes sai Euroopa, s.h. Eesti filmivaldkond küll tugevalt räsida, kuid tänu ühekordsetele toetustele ja ettevõtete reservidele oli siiski võimalik toona jätkata. Kriisi teiseks laineks on aga valdkonna vastupanuvõime jõudnud kriitilise piirini. Kinode vahepealse sulgemise, kehtinud piirangute ja nüüd taassulgemise tõttu on juba valminud Eesti filmide vaadatavus kahanenud katastroofiliste numbriteni. Valmivate filmide puhul on aga võimatu planeerida, kas ja mis tingimustel ning millal üldse film kinno võiks jõuda. See on tekitanud olukorra, kus levifirmad ei saa ega taha anda filmitootjatele tootmisrahastuse osana turul väljakujunenud miinimumgarantiisid ehk teisisõnu ettemaksu levitulust. Võrreldes kriisiaja algusega on filmitootjad vähemal või suuremal määral võlgades ning omavahendites puudub edasine reserv, millega katta kriisi kestmisest tulenevaid puudujääke, rääkimata uutest arendustest. Olukord pole sugugi parem tootmisteenuste ekspordi osas. Kriisi kestes ja haigestumusnäitajate pidevas tõusutrendis on päringud tootmisteenuseks Eestis kahanenud olematuks ning järgnevaks 9 kuuks on suurprojektide siiatoomine põhimõtteliselt välistatud. Suvve planeeritavate tootmiste ettevalmistusi tehakse juba praegu ning tulenevalt Eesti epidemioloogilisest olukorrast jääme me valikute ringist paraku välja. Sügis-talvine tootmisteenuste ekspordimaht on aga juba sessoonsuset tulenevalt madalam.