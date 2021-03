PÄEVA TEEMA | Kai Realo: vaktsineerimise korraldamine on Eesti jaoks sajandi logistikategu

Kujutage nüüd ette kui keegi tõeline professionaal, näiteks nagu Arkadi Popov, räägiks kõigest vaktsineerimisega seotust teile aeglaselt ja rahulikult ning tehes seda teie emakeeles (nii eesti kui vene keeles) ja justnagu aimates ette kõiki küsimusi, mis teil teda kuulates pähe tulevad.

Ja te saate seda videot vaadata koos oma vanematega või oma teismeliste lastega ning saate seda näidata oma kolleegidele ja mis peamine, teha seda korduvalt. Et kõik saaks selgeks.

Ja tekiks usk ning usaldus. Usaldus oma valdkonna spetsialistide vastu, kes teavad mida nad teevad ja mida nad soovitavad, nagu siiani on meie terviseprobleemide puhul teinud perearstid, eriarstid ja spetsialistid.

Vaktsineerimise vastu usalduse tekitamise üheks nurgakiviks on aga ka vaktsineerimise korraldamine. Ehk see, et kus ja kes mind vaktsineerib.