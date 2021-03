ARVUSTUS | Erinevused, ületöötamine, koolikiusamine. Tänapäeva valupunktid jõuavad lastekirjandusse

Kui Tiina Laanem avaldas tunamullu oma esimese lasteraamatu „Mina, Meg ja meie klass”, tuli see paljudele üllatusena. Pole just palju edukalt täiskasvanuile kirjutavaid autoreid, kes end ka lastekirjanduses teostada julgeksid või tahaksid. Laanem on täiskasvanuile avaldanud nii romaane („Väikesed vanamehed” 2007, „Sidrunid ja siilid” 2009, „Pildilt kukkujad” 2016) kui ka lühijutte ja novelle („Õnnelik jää” 2012). Samuti on mitu tema näidendit jõudnud professionaalsete teatrite lavadele. Möödunud aasta lõpul ilmunud teine lasteraamat, krimijutustus „Kollase kassi komando” viitab aga tõsiasjale, et kirjanik tunneb end lastekirjanduses hästi ja soovib end siin põhjalikumalt sisse seada.