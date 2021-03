ARVUSTUS | Susanna Aleksandra vokaaldžässi värskus ja värvid

„The Siren” on eesti džässlaulja Susanna Aleksandra teine sooloplaat. Debüütalbumile „Miracles” (2015) järgnes nüüdne lauluvalik, mis ilmus plaadina esmalt mullu Jaapanis (pealkirjaga „Souls of the Night”) ning nüüd rahvusvahelise väljaandena kui „The Siren”. Kuna Susanna Aleksandra õpingute ja kunstnikuks kujunemise teel on oluliseks tähiseks Helsingi Sibeliuse akadeemia, on ta valinud kaasmuusikud Soomest. Saatetriosse kuuluvad Joonas Haavisto (klaver, episooditi ka süntesaator), Joonas Tuuri (kontrabass) ja Ville Pynssi (trummid). Kõik tuntud kui Soome džässi „noored lõvid”.