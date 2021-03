PÄEVA TEEMA | Jaanus Vihand: riiki pole vaja vaktsineerimise aegluses süüdistada

Vaktsineerimise vajalikkus iga inimese jaoks on ilmselge. Ma ise olen seda võrrelnud kiivri kandmisega rattasõidul: sul läheb seda tegelikult vaja suhteliselt harva, aga sa ei jäta kiivrit sellepärast kandmata. Sest kui ühel hetkel seda päriselt vaja on, siis on väga halb, kui sul seda peas ei ole.

Pluss on loomulikult see, et sa näitad sellega oma ühiskondlikku vastutust. Tänapäeval on väga populaarne oma õigusi taga ajada ja see on OK.

Aga iga inimene peab aru saama, et ühiskond toimib vaid siis, kui võetakse ka vastutust. Ja antud juhul tähendab vastutuse võtmine seda, et läbi vaktsineerimise (isegi kui arvad, et ise põeksid haiguse läbi kergelt) võid sa päästa elusid ja tagad selle, et sa ise ka tahtmatult nakkust edasi ei levita.

