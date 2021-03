Kuigi Euroopa Komisjoni kava järgi on suve lõpuks kaitsepoogitud 70% eurooplasi, näitab praegune tempo, et eesmärgini on ülimalt keeruline jõuda. Ungari on juba ostnud Venemaalt ja Hiinast vaktsiini ning immuniseerib agaralt, järgmisena teatas Slovakkia, et soetas Sputnik V-d.