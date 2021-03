Jevgeni Zolotko: meile on antud võimalus tunda päris hirmu

Kuraator Peeter Talvistu on skulptor Jevgeni Zolotko (37) loomingut iseloomustanud kolme sõnaga: religioossus, inimlikkus ja üksildus. Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali peapreemia selleaastane laureaat on suutnud saavutada midagi iga kunstniku jaoks kadestamisväärset. Tema tööde kirjeldamisega jäädakse hätta ja tal on õnnestunud pääseda – nagu ta ise ütleb – „sõnade ankurdavast mõjust”.

Jevgeni Zolotkot peetakse üheks tänapäeva omanäolisemaks ja tugevama käekirjaga Eesti kunstnikuks. Teda iseloomustatakse kui loojat, kes uurib „verbaalse ja ainelise materjali vahekorda” ja „ühise teadvuse eelset minevikku”. Selliseid metafüüsilisi konstruktsioone ongi võib-olla parem kirjeldada visuaalselt kui sõnades. Aga kunstniku lahkel loal teeme seda siiski.