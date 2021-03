Vaktsiine saaks juurde küsida, kui Eesti kapid oleks tühjad. Need on ikka pungil täis!

Inimesed on rahulolematud: miks ei proovi valitsus vaktsiine Eestisse juurde saada? Mõni arvab, et kui maksaks palju, küll siis kuskilt saaks. Teised pakuvad realistlikumalt, et küsime riikidelt, kus on vaktsiini ülejääk.

Tõsi on, et praegi on üpris soodne aeg vähemalt proovida mingeid samme astuda. Kuid selle kõige eeldusena peaksid sotsiaalministeerium ja tervishoiusüsteem saama ausalt öelda, et nad ei saa süstida, sest doose ei ole.

Paraku ei saa nad seda kuidagi teha. Tõenäoliselt on kõik vastutustundlikud inimesed jõudnud juba märgata, et ohtlikult kasvava nakatumise ajal ei suudeta organiseerida inimeste süstimist nendegi doosidega, mis juba on Eestisse jõudnud.