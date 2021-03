Kauplusepidajad on väsinud ega saa piirangute loogikast aru

Igal nädalal teadusnõukojast ja valitsuselt tulevad sõnumid on kohati isegi vastandlikud. Alles anti keskustele võimalus end viiruse tõkestajatena tõestada, kui juba pandi paika järgmised kitsendused. Nädalavahetuseks peab keskused sulgema ja muul ajal kehtib 25% täituvuse reegel. Kontaktide piiramise ja hajutatuse eesmärk on mõistetav, ent eesmärgi saavutamise vahendid peavad olema ka põhjuslikus seoses nakatumise leviku vähenemisega. Mida kaupmehed saavad teha? Kuidas on võimalik ellu jääda?