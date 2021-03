JUHTKIRI | Kiik ja Jesse, vahetage käiku

Teisel, vaktsineerimisrindel on sotsiaalministeeriumil samuti vaja suhtumist muuta. Nagu tänasest lehest lugeda saate, saabub AstraZeneca vaktsiini isegi praegu Eestisse rohkem, kui suudetakse ära süstida. Tavalise lähenemisega jõuti näiteks gripi vastu vaktsineerides eelmisel hooajal kõigest 10%-ni elanikest. Koroona vastu vaktsineerimist soodustab see, et erinevalt gripivaktsiinist on see tasuta ja inimeste hirm suurem, kuid 70–90% elanike vaktsineerituseni jõudmiseks ei piisa ka sellest.