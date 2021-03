Suri filmioperaator ja -produtsent Arvo Nuut

Tema erakordse, tehniliselt innovatiivse taipamise ja kunstilise taju kokkusulatamisel on sündinud maailmas novaatorlikud operaatoritööd, mis on aidanud animafilmi rahvusvahelisel skaalal võtta kasutusele lugude jutustamiseks uudseid kunstilisi võtteid.

Hoidudes tagasihoidlikult kaamera taha, korraldas ta operaatorina sisulist filmitegu võtteplatsil ning rühkis maailma filmikunsti tehnoloogia uuenduste esirinnas. Ta oli südamega tööd teha armastav novaator, kelle tehnilise taipamise ning loominguliselt intelligentse silma koostöös sündis aastatel 1964–1992 Tallinnfilmi nukufilmide osakonnas 61 animafilmi, millest operaatoritöö maailmaklassikaks on teiste seas kujunenud „Nael“ (rež H. Pars, 1971) ja maailma esimene stereonukufilm „Suveniir“(rež E. Tuganov, 1977). Eesti vaatajate mälupilti on sööbinud tema tehniliselt riukalikud ja südamlikult sooja pildiga „Verine John“ (rež E. Tuganov, 1974) ja „Kunksmoor“ (rež H. Pars, 1977). Ilma missioonitundega Arvo Nuudi pühendumise ja entusiasmita poleks 1990. aastate alguse keerulistes tingimustes olnud võimalik maailmas ainulaadse, senise Tallinnfilmi nukufilmistuudio uuestisünd iseseisvana. Stuudio Nukufilm produtsendiks oli Arvo Nuut 2013. aastani. Just tema toetusel sündisid animafilmikunstis teed näitav digitaalne pööre ja maailma esimene digitaalne stereonukufilm „Miriami hernehirmutis“(rež-d A. Tenusaar ja A. Melkumov, 2007). Arvo Nuut oli Elbert Tuganovi ja Heino Parsi „ihuoperaatorina“ eesti animafilmi idee ja traditsioonide sillaks eri põlvkondade vahel, produtsendina julgustas ja toetas ta nüüdseid kaader kaadri haaval hingestatud maailmu loovaid noori.