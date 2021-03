Lõpuks hakkab terendama võimalus vaktsiinile digiregistreeruda

Vaktsineerimise korraldamine ei ole siiani piisavalt efektiivne olnud. Asutused on soovijate nimekirju käsitsi koostanud ja Exceli tabelitena laiali saatnud. Õed on telefoni otsas tunde inimesi veennud, et vaktsiin on parem kui viirusega nakatuda.

Aga nüüd hakkavad asjad tasapisi muutuma. Kuu aega tagasi valmistas sotsiaalministeerium ette eelnõu, mille valitsus äsja heaks kiitis.

Eelnõu, millega muudetakse tervise infosüsteemi põhimäärust, pöörab senise vaktsineerimiskorralduse vastupidi: mitte õed ega arstid ei kutsu telefoni teel inimesi vaktsiini saama, vaid need, kellel on süstile õigus, saavad endale ise digiregistratuuris selleks sobiva aja broneerida, täpselt nagu see käib praegu näiteks eriarsti vastuvõttude puhul. Tänu sellele muudatusele kiireneb vaktsineerimise korraldus ja meditsiinitöötajad saavad keskenduda oma põhitööle, mitte telefoniga rääkimisele.