NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: maskide eest tuleriidale!

Kõneleda säärases tühises olukorras isikuvabadusest on ülla mõiste lörtsimine. Pane see mask siis ette, kui sinult seda palutakse, isegi kui sa sellesse ei usu, aga ära raiska teiste ja enda kallist aega! Kes on külastanud võõramaised kirikuid, see teab, et tihtipeale nõutakse naissoost turistidelt pea katmist rätikuga, samuti pole soositud lühikesed püksid ja seelikud. Iseenesest muidugi täiesti totter reegel, sest kiriku seintele riputatud puuslikel ja maalidel on täiesti ükskõik, kuidas neid vaadatakse, kas maani kasukas või eevaülikonnas. Aga selle asemel, et laskuda väsitavasse vaidlusesse kiriku uksel passiva valvuriga, kõneleda inimõigustest ja ähvardada võib-olla koguni kohtuga, on targal naisel lihtsam enesele kisa ja kära vältimiseks mingi rätik pähe või puusade ümber siduda, et ajaloomälestis üle vaadata ning hiljem kohvikus Aperol Sprizi rüübates usuinimeste lollide reeglite üle naerda. Milleks tekitada asjatut tüli?