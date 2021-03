Tugevaid kandidaate on mitu, kuid kes jääb peale? Eesti Laulu tänavused favoriidid on Jüri, Koit ja Uku

„Aastaid tagasi tegi Lay’s kampaania, et selgitada välja rahva lemmikmaitse: valituks osutusid sibulakrõpsud. Teadagi valitakse kõige turvalisem tee. Laul, mis on OK ja enam-vähem töötaks,” võttis räppar Estoni Kohver laupäeval toimuva Eesti Laulu finaalvõistluse tulemuse ennetavalt kokku.