Pole laialt teada, et Donetski isehakanud nn rahvavabariigi võimud kasutasid mullu kevadel koroonaviirust ettekäändena ning sulgesid kõik sisse- ja väljasõidupunktid.

Nüüdseks on selge, et elu isehakanud vabariigis on liikunud uude reaalsusse. Veelgi enam, enam pole tegu ajutise moodustisega, „kuniks sõda kestab”, vaid erilise eluvormiga Ukraina lähedal ja Venemaast väljaspool.