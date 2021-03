PÄEVA TEEMA | Kaupo Heinma: eestlane kasutab 200 000 ühekordset plasttopsi päevas, sinna juurde tuleb ka kogu pakendiprügi

Kusjuures need on vaid väga väike osa toodetest, mille tarbimise järel pakendijäätmed tekivad, aga mille teket saaks tegelikult edukalt vältida.

Aga tulgem tagasi pakendijäätmete juurde. Mure oleks mõistagi väiksem, kui neid jäätmeid vähem tekiks. Parim viis selleks on millegi kasutamisest loobuda. Näiteks kui ostame kohvi kaasa, siis oma topsi kasutades ei viska me seda pärast ära. Seega ei teki kohvi juues jäätmeid. Kui me siiski ostame kohvi ühekordseks kasutamiseks mõeldud topsi, tekib pärast kohvi joomist pakendijäätmeid. Muide, hiljuti käisid läbi numbrid, et Eesti inimesed kasutavad ca 200 000 ühekordset plasttopsi päevas.

Küll saab päris kindlalt rääkida sellest, et juba lähiaastatel planeerime suunata jäätmekäitlusse enam kui 50 miljonit eurot Euroopa Liidu raha. Seejuures on kavas toetada jäätmekäitluse kõiki etappe – alustades innovaatilistest ja digiühiskonnale kohastest nutikatest jäätmekonteineritest ning lõpetades ringlusse võtu tehnoloogiatega.

Reaalsus on ka see, et kõik meie eraldi kogutud pakendijäätmed ei jõua ringlusse. Keskkonnaministeerium on viimastel aastatel teinud mitmeid ettepanekuid, kuidas jäätmevaldkonda arendada. Siiani on need jäänud osapoolte erimeeluste taha.

Kõigepealt – ma ei salga, et olmejäätmete ringlusse võtmine jätab Eestis soovida ja viimastel aastatel ei ole meie seis paranenud. Samuti on tõsi, et leidub neid, kes petavad pakendijäätmete turule laskmise kogustega ning et kusagil käib fiktiivsete taaskasutustõendite väljastamine. Selliste pettuste avastamisega tegelevad Keskkonnaameti järelevalveinimesed päevast päeva ning nad teevad seda täie pühendumusega. Üsna pea avaldavad nad järelevalve mullused tulemused ning siis on needki rikkumised kõigile teada.

Vaatame nüüd, milline on nende pakendijäätmete edasine teekond. Kui viskame kõik need tekkinud pakendid ühte konteinerisse – oletame, et tankla kõrvale segaolmejäätmete kasti –, siis on nende teekond kas otse põletusse või veelgi halvemal juhul prügilasse garanteeritud. Kui prügilasse, siis loodetavasti läbib kasti sisu sortimise ning pakend jõuab seeläbi ikkagi põletusse. Miks? Sest see materjal on niivõrd määrdunud ja teiste materjalidega segunenud, et teda ei ole võimalik ringlusse suunata.

Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringu kohaselt on segaolmejäätmetes hulgas 30 % pakendijäätmeid. Kui need jäätmed suunatakse põletusse, siis lisandub statistikasse, et nii palju pakendijäätmeid põletati. Näiteks 2019. aastal koguti segaolmejäätmetena 36 000 tonni plastpakendijäätmeid. Need lõpetasid oma teekonna jäätmepõletuses või prügilas.

Seega – nendele pakendijäätmetele, mis visati koos kõige muuga ühte konteinerisse, ei antudki võimalust ringlusse jõuda. Suurem lootus on selleks nendel pakendijäätmetel, mis jõuavad just pakendijäätmete konteinerisse. Kuid ka seal on üks suur aga.

Kui mina viskan oma pakendijäätmed korrektselt avalikku konteinerisse, siis on sellest vähe kasu, kui kasvõi üks inimene tuleb ja kallab sinnasamma kogu oma määrdunud jäätmevaranduse. Selline konteiner on sama hea kui segaolmejäätmete oma ja selle sisu võidakse ka vastavalt liigitada. Tulemus: taas kord sõidab konteineri sisu jäätmepõletustehasesse või prügilasse. Karm, aga tõsi.

Siiski on suurele osale pakenditest antud võimalus jõuda kuuma ahju või kõleda prügila asemel sorteerimisliinile. Paraku jõuab ka sinna koos pakenditega kõiksugu muid jäätmeid. Olgu selleks vanad kalossid, banaanikoored või vastlapäeva hernesupp.

Saatan võib peituda disainis

Kahjuks on hulk pakendid disainitud selliselt, et neid ei olegi võimalik ringlusse võtta või on see nii energia- ja ressursikulukas, et ei ole lihtsalt mõistlik.