JUHTKIRI | „Kontoris sündinud” meetmetel on piir

Pelgalt tänitamine, et nad liiguvad liiga palju ringi, jälgivad valesid infokanaleid ja on teistsuguse ohutunnetusega, eriti ei aita. Riigikantselei koroonauuringus ütles kuu aja eest 59% eesti rahvusest vastajaid, et nende tööülesanded ei võimalda kaugtööd, muust rahvusest vastajatest ütles seda 79%. Kirde-Eestis oli neid samuti 79%, kontoritöö-Mekas Tallinnas ainult 60%. On tähelepanuväärne, et ainult 2% vastajaid ütles, et tema tööülesanded küll võimaldaksid kaugtööd, aga tööandja mitte. Mõningal määral on reservi selles, kui suur osa töönädalast kaugtööl ollakse, aga üldiselt paistab, et „kontoris sündinud” võtetega ei saa töiseid kontakte praegusest palju rohkem vähendada. Tuleb tähelepanu pöörata ka sinikraedele ja nende töö eripärale.