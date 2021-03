10 lugu nädalavahetuseks: mees, kes näeb koroonaviiruse levikut ette, suurärimeeste tüli, Putini Kokk suunas pilgu Eestile

Aga meil on ka midagi matemaatikahuvilistele. Esmaspäeval tulime välja Videoõps keskkonnaga, kus 10 video abil saavad näpunäiteid põhikooli matemaatikaeksamiks valmistujad. Samas on põnev lapsevanematelgi end proovile panna, kas valemid ja nipid meeles. Vaadake videoid SIIT.

Jüri Mõis: tavaliselt on nii, et kui peaminister on tark, siis on president vähevõimekas, ja vastupidi



Ettevõtja Jüri Mõisast (64) ei ole tükk aega midagi kuulda olnud. Pärast viimastel kohalikel valimistel osalemist ja lüüasaamist pahandas ta üksjagu, aga siis jäi vaikseks. Tunnistage üles, te olete temast puudust tundnud! Mis ta teeb ja kuidas tal läheb? Kohe saate teada. Üks on ette kindel: Mõisa seisukohad ei pruugi paljudele meeldida, aga ükskõikseks ei jäta need mitte kedagi.

Mees, kes näeb Eestis koroonaviiruse levikut ette: tuli tõdeda, et nüüd on täitsa pekkis



Mõne nädala pärast oskab professor Tanel Tenson öelda, kui ulatuslikult levivad koroonaviiruse ohtlikud Briti või Lõuna-Aafrika tüved Eestis.

Tartu koolipoisid tellisid narkootikume suvaliste inimeste postkastidesse



Bitcoin'i-automaat, tumeveeb, varjunimed ja kinnisvarakuulutustest otsitud aadressid. Tartu teismelised lõid üllatavalt peene narkoäri.

KAART | Kus elavad Eesti kõige rahulolevamad inimesed? Valdade arvestuses on üks kindel liider



Põhjalik uuring kirjeldab Eestit kui hea elukeskkonnaga riiki, kuid piirkonniti on Eesti nagu lapitekk, mille ühe nurga all mõnuletakse ja teises nurgas on tekk karedam kui liivapaber.

FBI most-wanted-nimekirja kuuluv Putini Kokk pani Eestis propagandakatla podisema



Kurikuulsa Wagneri palgaarmee boss ja äsja 250 000-dollarise pearahaga FBI most-wanted-nimekirja lisatud kurikuulus Vene oligarh Jevgeni Prigožin alustas infooperatsiooni Balti riikides.

Suurärimeeste tüli. Pankrotis Margus Reinsalu äripartner tõmbas võlakeerisesse ka ta naise