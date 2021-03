Riik võtab erasektori appi vaktsineerima ja ootab pakkumisi kuni kaks kuud

Eesti jõuab lähiajal olukorda, kus vaktsiini hakkab rohkem riiki jõudma ning seetõttu on vaja abikäsi vaktsineerimise läbiviimiseks. „Teame, et perearstid töötavad täna edasi riskirühmade vaktsineerimisega, haiglad ravivad eelkõige koroonaviirusesse nakatunud patsiente. Eelneva tõttu ongi vaja eraturult värvata lisajõudu, sest eesmärk on riiki saabuvad vaktsiinidoosid esimesel võimalusel süstida,“ selgitas haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.

Haigekassa kutsub erasektori tervishoiuasutusi sõlmima juba praegu lepingut, mis võimaldab suuremate vaktsiinitarnete korral alustada suuremahulise vaktsineerimisega.

Peaasjalikult ootab haigekassa neid eratervishoiuteenuse osutajaid, kes asuvad maakonnakeskustes üle Eesti ehk seal, kus elab rohkem inimesi. „Oleme arvestanud, et teenuseosutajatel on suurem huvi suuremate linnade vastu. Seetõttu oleme pannud tingimuseks, et kui teenuseosutaja soovib vaktsineerida suurlinnas, tuleb tal mõni väiksem koht siiski juurde pakkuda. Kui pakutakse vaktsineerimisteenust väljaspool Harjumaad, Tartumaad, Pärnumaad või Ida-Virumaad, võib vaktsiinisüste teha ka ainult selles tegevuskohas,“ lisas Parv.

Confido ja Fertilitas on valmis

Confido juht Kadi Lambot ütles, et kindlaid plaane ega kokkuleppeid veel pole, aga Confido on huvitatud ja läbirääkimised riigiga käivad. Lamboti sõnul küsis riik erameditsiinikeskustelt, kas nad on valmis praegu ka riskirühmade vaktsineerimisel kampa lööma. Muidu on plaan kaasata erasektori jõudusid eelkõige nn tavainimeste vaktsineerimiseks, kui kaitsepookimiste maht oluliselt tõuseb ning riskirühmad peaksid juba eeldatavasti vaktsineeritud olema.

Lambot lisas, et olulisi takistusi teel ei ole. Praegu alles arutatakse, kes mida täpselt teeb ning lepitakse kokku, mis see maksab, sest riik katab erasektorile kulud. „Muid takistusi polegi,” ütles ta, kuid lisas siiski, et väike mure on tööjõuga. „Kõik on hõivatud, inimesed töötavad stressi all juba aasta aega.”