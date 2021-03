Riik võtab erasektori appi vaktsineerima ja ootab pakkumisi kuni kaks kuud

Selle nädala keskel kutsusid haigekassa ja teised riigi esindajad erasektori vaktsineerimise korraldamise läbirääkimistele, et nood riigile appi tuleksid. Lisaks Qvalitasele osalesid seal ka meditsiiniettevõtete Confido, Medicumi ja Fertilitase esindajad.

Eesti jõuab lähiajal olukorda, kus vaktsiini hakkab rohkem riiki jõudma ning seetõttu on vaja abikäsi vaktsineerimise läbiviimiseks. „Teame, et perearstid töötavad täna edasi riskirühmade vaktsineerimisega, haiglad ravivad eelkõige koroonaviirusesse nakatunud patsiente. Eelneva tõttu ongi vaja eraturult värvata lisajõudu, sest eesmärk on riiki saabuvad vaktsiinidoosid esimesel võimalusel süstida,“ selgitas haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.