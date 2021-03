Tõnis Mölder: inimeste usk jäätmete sorteerimisse tuleb taastada - pakend on ressurss

Viimastel nädalatel on meedia ja avalikkuse teravdatud tähelepanu osaks saanud pakendijäätmete kogumise süsteem. Ühiskonna mure efektiivse jäätmemajanduse üle on asjakohane ning õhku visati suur hulk küsimusi, mis peavad saama põhjendatud vastuse.

Just tuleviku eesmärkide täitmiseks ning efektiivse jäätmemajanduse saavutamiseks on vajalik mõista, et pakendid pole mitte prügi, vaid eeskätt ressurss, mida tuleb võimalikult palju kordi kasutada. Üle maailma tehakse igapäevaselt tööd selle nimel, et leida uusi viise, kuidas erinevaid materjale pidevalt ringlusesse tagasi võtta.