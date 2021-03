Perearstid: andke meile vaktsiini ja me süstime

Perearstid peavad uudise sellisel kujul avaldamist vastutustundetuks, kuigi mõistavad, et kinni ei saanud amet seda ka hoida. Siiski, nagu arstid viitavad, võinuks ametnikud sõnastust kaaluda. Nimelt just sellest värskest uudisest tulenevalt hakkasid ka need inimesed, kes muidu pole vaktsiinivastased, AstraZenecas kahtlema. “Aga kuidas te kutsute mind sellele vaktsiinile, kui selle tagajärjel just täna inimene suri,” kuulsid arstid kolmapäeval, aga ka neljapäeval ja reedel ühte ja sama küsimust.

Kolmapäev oli inimeste läbi helistamiseks muidugi halb päev. Sellel päeval andis ravimiamet pressikonverentsil teada, et 31-aastane päästetöötaja suri kümme päeva pärast AstraZeneca vaktsiini saamist. 17. veebruaril pärast vaktsineerimist tekkisid mehel peavalu ja palavik, mis on vaktsineerimisel sagedased ja kerged kõrvalnähud. Kaua need kõrvalnähud kestsid, pole teada. Kümme päeva pärast vaktsineerimist mehe seisund halvenes ja ta hospitaliseeriti, ent kolmapäeval ta suri. Ravimiameti esindaja ütles, et täiendavate andmete kogumine, analüüs, inimese varasemad haigused jm vajab veel hindamist ja aega, enne kui saab öelda, kas vaktsiin võis põhjustada terviseriket ja kas seda saab pidada vaktsiini kõrvaltoimeks. "Täna on liiga vähe andmeid, et hinnata, kas vaktsiinil võib olla seos terviserikke ja surmaga," ütles ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla kolmapäeval.

Sama sõnumi annavad veel mitmed teised, tagasihoidlikkusest anonüümsust palunud perearstid. Nemadki räägivad, et paljud patsiendid on nendega ise ühendust võtnud ning palunud end panna nimekirja juhuks kui keegi loobub. Vabatahtlikena on end üles andnud nii nooremad kui vanemad inimesed, sealhulgas ka riskigrupi inimesed. Esmajärjekorras kustutakse loobujate asemel viimaseid.

“Meil on ootenimekirjas 300 inimest, kes on ise teada andnud, et soovivad kohe vaktsiini kui keegi ära ütleb,” rõõmustas ka perearst Karmen Joller. “Meil pole äraütlejaid. Inimesed on väga rõõmsad ja kuulutavad: ma saan vaktsiini.”

Eks arstid on pidanud AstraZeneca kohta ennegi vastuseid andma. “Iga päev helistavad mitmed inimesed ja tahavad vestelda Astra Zeneca teemal. Tänagi pidin umbes viie inimese küsimustele vastama, kas see vaktsiin on ikka ohutu, kas seda võib selle inimese kaasuvate haigustega teha ning kas midagi võib juhtuda,” kirjeldas üks perearst reedel.

Heaks eeskujuks on president Kersti Kaljulaid, kes reedel ametlikult teatas, et sai oma esimese vaktsiinisüsti. Ning just nimelt AstraZeneca vaktsiini.

Sama on teatanud sotsiaalmeedia vahendusel mitmed poliitikud ja avaliku elu tegelased, näiteks Jürgen Ligi ja Olav Osolin. Kõik nad on kutsunud inimesi üles vaktsineerima.

Le Vallikivi tervitas presidendi ja teistegi tuntud inimese positiivseid sõnumeid seoses vaktsineerimisega. “Tahtsime teha ka omapoolse (perearstide seltsi-K.A.) üleskutse valitsustele ja riigikogule, et oluline on anda positiivne sõnum, mis innustaks kõigi valdkondade inimesi eeskuju ka järgima. On hea, et sellega ongi nüüd algust tehtud,” ütles Vallikivi.

Teadlased ja arstid on korduvalt kinnitanud, et AstraZeneca on väga hea vaktsiin. Mis oluline - ta hoiab ära rasked haigestumised. Peale esimest süsti vähenes hospitaliseeritute arv 80%. “Põhivunk tuleb sisse kaks nädalat pärast teist süsti. Mis puudutab kõrvaltoimeid, siis mida noorem inimene, seda rohkem võib neid esineda. Aga sellega on ka nii, et kõrvaltoimed võivad esineda peale esimest süsti, teise süsti järel on juba lihtsam,” julgustas Vallikivi.

Karmen Joller lisas, et AstraZeneca hoiab ära 100% raskeid haigusjuhte, mida me ju kardamegi. “Me ei karda ju kerget köha või paari päevast palavikku. Palju hullem on kolm nädalat haiglas olla,” viitas Joller, lisades, et tema patsiente pole AstraZeneca hirmutanud.